Nachdem Wertpapiere des auf Polymerwerkstoffe spezialisierten Unternehmens Covestro im März dieses Jahres auf ein Mehrjahrestief um 25,00 Euro zurückgefallen waren, stellte sich im seit 2018 laufenden Abwärtstrend eine Aufwärtsbewegung ein. Aber erst Anfang Juni gelang es diesen nachhaltig auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden und weiter zum 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 37,90 Euro zuzulegen. Nach einem zwischengeschalteten Dämpfer notiert das Wertpapier nun erneut an dieser Stelle und versucht sich aktuell an einem Folgekaufsignal sowie Anstieg über den EMA 50. Obwohl der Wert nicht zu den stärksten im DAX gehört, könnte sich ein defensives Investment auf mittelfristiger Sicht durchaus auszahlen. Nur etwas mehr Zeit wird es definitiv benötigen.

EMA 50 im Fokus

Derzeit hat das Papier von Covestro noch mit dem Widerstand um den EMA 50 zu kämpfen. Sollte dieser jedoch auf Wochenbasis mit einem Anstieg über die Marke von 37,90 Euro nachhaltig überwunden werden, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 41,54 bzw. 42,83 Euro entfalten. Spätestens am Horizontalwiderstand von 45,30 Euro dürfte eine längere Pullbackphase anstehen. Eine zweckmäßige Verlustbegrenzung sollte bei einem Investment beispielsweise über das mit einem statischen Hebel von 3,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long WKN VL1L5S das Niveau von 35,00 Euro zunächst nicht überschreiten. Ein Kursrutsch unter diese Unterstützung könnte nämlich zu einem Aufwärtstrendbruch und anschließenden Abschlägen in Richtung 28,98 Euro führen.