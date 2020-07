Aus China kommen gute Nachrichten für Paion. Der dortige Vertriebspartner hat die Marktzulassung für Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung erhalten. Dies ist die dritte entsprechende Zulassung für Remimazolam in diesem Jahr. Zuvor gab es diese bereits in Japan und in den USA.Die Zulassung in China dürfte eine Meilensteinzahlung von 0,5 Millionen Euro zur Folge haben. Bis 2030 dürfte es Royalty-Zahlungen von 75,4 ...