DE30 wieder in der Gewinnzone für 2020

++ EU-Staats- und Regierungschefs schließen viertägige Verhandlungen mit einem Abkommen ab ++ DE30 wieder in der Gewinnzone für das Jahr 2020 ++ Bayer verlor Roundup-Fall vor US-Berufungsgericht ++



Die Stimmung an den europäischen Märkten ist optimistisch, da sich die Staats- und Regierungschefs der EU schließlich auf den 750 Milliarden EUR schweren Sanierungsfonds geeinigt haben. Die meisten Blue-Chip-Indizes aus Europa werden über 1% höher gehandelt. Der DE30 ist einer der Top-Mover: Der Index steigt um 1,9% und notiert im Jahr 2020 wieder in der Gewinnzone.

Quelle: xStation 5

Der DE30 steigt heute auf der Grundlage der Vereinbarung, die zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs getroffen wurde. Der Index notiert oberhalb der 13.135-Punkte-Marke, was bedeutet, dass er sich für das Jahr 2020 wieder in der Gewinnzone befindet. Es gibt zwei kurzfristige Widerstände: Der erste legt bei 13.500 Punkten und stimmt mit den Hochs von 2017 und 2018 überein. Der zweite liegt im Bereich von 13.800 Punkten, wo sich das Allzeithoch befindet. Ein neues Allzeithoch würde den Weg für die Fibonacci-Erweiterung von 161,8% des Ausverkaufs von Februar bis März ebnen. Beachten Sie, dass dieses Retracement bei etwa 17.550 Punkten liegt, weshalb der DE30 etwa 25% über sein aktuelles Allzeithoch hinaus steigen müsste, um es zu erreichen.

DE30-Mitglieder um 11:03 Uhr. Quelle: Bloomberg

Bayer (BAYN.DE) verlor vor dem US-Berufungsgericht den ersten Fall im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Das Gericht hat den Betrag, den Bayer an den Kläger als Schadensersatz zu zahlen hat, deutlich reduziert. In einem ersten Gerichtsurteil hieß es, Bayer müsse 289,2 Millionen USD zahlen, was später auf atemberaubende 2 Milliarden USD erhöht wurde! Nach dem jüngsten Urteil muss Bayer jedoch nur noch 20,4 Millionen USD zahlen.

Laut einem internen Memo, das Reuters eingesehen hat, plant ThyssenKrupp (TKA.DE), nach neuen Wegen zur Stärkung seiner Bilanz zu suchen. Die Unternehmensleitung sagte, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Aufzugseinheit eine kurze Entlastung bringen, aber nicht lange ausreichen werden. Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene staatliche Hilfsprogramme.

Jan Marsalek, der ehemalige COO von Wirecard (WDI.DE) und eine Schlüsselfigur beim Zusammenbruch des Unternehmens, bleibt für die deutsche Staatsanwaltschaft unerreichbar. Laut Spiegel-Bericht traf Marsalek in den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 19. Juni, im weißrussischen Minsk ein. Wirecard hatte einen Tag zuvor bekannt gegeben, dass ihm Milliarden EUR fehlten.

Bayer (BAYN.DE) zog sich nach einem Fehlausbruch bei 73,50 EUR zum Fibonacci-Retracement von 50% des Rückgangs von Februar bis März zurück. Während das US-Gericht die Berufung von Bayer in dem Roundup-Fall zurückwies, hat es den Betrag, den Bayer als Schadensersatz zahlen muss, stark reduziert. Die Aktie testet zum Zeitpunkt des Schreibens den Widerstand bei 63,50 EUR. Quelle: xStation 5



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.