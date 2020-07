Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Thyssenkrupp den heutigen Handel. So schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 7,37 EUR. Schaltet Thyssenkrupp dadurch in den Hausse-Modus?

