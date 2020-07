Lebensversicherungsaktien: Value-Chance oder Value-Trap?

Versicherungsaktien gehören zu den Lieblingen deutscher Anleger. Die vermeintliche sichere und oftmals üppige Dividendenrendite verlockt. Auch weisen die Versicherungen zumeist steigende Gewinne aus, was zusätzlich Sicherheit suggeriert. Überhaupt nicht ins Bild passen daher Berichte, wonach rund ein Drittel der Lebensversicherungen vor ernsthaften Problemen stehen und evtl. sogar nicht überleben können.Dabei ist die eigentliche frage eher, ob dieses Szenario nicht ins Bild passt, oder nicht das Bild an sich falsch ist. Was bedeuten würde, dass die ganze Branche auf tönernen Füßen steht, während ein Tsunami auf sie zurollt...