Schroders-Chefvolkswirt: "Zeichen deuten auf Deflation"

Notenbankgeld verfehlt die Wirtschaft

Viele Kapitalmarktakteure denken, wenn sich die Wirtschaftsaktivität wieder normalisiert, wird die Inflation ansteigen. Die Treiber: eine stärkere Nachfrage infolge der anhaltend lockeren Geld- und Fiskalpolitik gekoppelt mit einem beschränkten Angebot, das durch die Auswirkungen von Covid-19 auf die Lieferketten bedingt ist. Keith Wade, Chefvolkswirt bei Schroders, ist hier anderer Meinung.

Erste Indikatoren zeigen laut Wade, dass wowohl die Konjunktur als auch die Preissteigerungen deutlich nachlassen: "Die Coronavirus-Krise hat stark deflationäre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Der Einbruch der Nachfrage hat die Ölpreise in Mitleidenschaft gezogen und zu niedrigeren Energiekosten geführt. In den USA waren die Rohstoffpreise auch während der vergangenen Rezession und der Abkühlung zur Zyklusmitte im Jahr 2015 gefallen – und sie signalisieren auch jetzt eine anhaltend schwache Inflation in den kommenden Monaten."