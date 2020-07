Plötzlich kommt wieder Leben in die Wirecard Aktie, die in den letzten Tagen auch auf dem niedrigen Niveau noch einmal prozentual deutlich an Wert verloren hat. Nachdem der Kursverfall gestern wie heute bei 1,52 Euro bremste, scheinen einige „Zocker” an der Börse wieder Mut gefunden zu haben, in den Titel hinein zu gehen. Ob berechtigt oder nicht, ist eine andere Frage.Hinzu kommt ein Bericht der Nachrichtenagentur dpa-AFX, ...