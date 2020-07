Mit Discount-Zertifikaten auf die TeamViewer-Aktie können defensive Anleger die hohe Volatilität für eine Positionierung auf eine Seitwärtsbewegung mit Sicherheitspuffer nutzen.

Knapp 55 Euro wurden am 9.7.20 in der Spitze für die Aktie des schwäbischen Anbieters von Fernsupport- und Online-Kooperationssoftware gezahlt – Allzeithoch! Am 15.7.20 sorgte die Meldung der Übernahme der Bremer Softwarefirma Ubimax für gut 135 Millionen Euro durch Barzahlung und neue Aktien den Höhenflug der TeamViewer-Aktie (DE000A2YN900): Der Kurs rutschte von etwa 51 Euro bis auf 43 Euro ab, konnte sich im Verlauf jedoch wieder auf 48 Euro stabilisieren. Anleger können die immer noch hohen Volatilitäten zur lukrativen Positionierung auf eine Seitwärtsbewegung nutzen.

Einstieg mit Rabatt: Discount-Zertifikat