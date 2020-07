SPDR Strategie Espresso | Das Erholungspotenzial von Schwellenländeranleihen

Trotz dieses starken Aufschwungs haben die weniger entwickelten Märkte Mühe, die Pandemie vollständig abzuschütteln. Hohe COVID-19-Infektionsraten in Ländern wie Brasilien werfen weiterhin einen Schatten auf breitere Anlageklassen. Nichtsdestotrotz entwickeln sich die Schwellenländer sehr unterschiedlich und während einige nach wie vor unter Corona leiden, waren andere bei der Eindämmung des Ausbruchs effektiver. In der Tat ist es genau diese Vielfalt, die die Lokalwährung von Anleihen aus Schwellenländern zu einem längerfristigen Anlagethema macht. Wir sehen drei Hauptfaktoren:

Renditen: Die Renditen sind in einem Umfeld, in dem ansonsten eher niedrige Gewinne erzielt werden, relativ attraktiv. Die ausschließlich auf Coupons entfallenden Renditen betrugen im ersten Halbjahr 2020 für den Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 2,38 Prozent. Der Index weist nun eine Rendite von mindestens 3,67 Prozent auf (Stand: 15. Juli 2020), was im historischen Vergleich niedrig ist, aber deutlich höher als alles, was in den entwickelten Märkten außerhalb der Hochzinsanleihen verfügbar ist.