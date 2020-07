Coca-Cola übertrifft die meisten Erwartungen

Coca-Cola (KO.US) gehört zu den Unternehmen, die vor der US-Eröffnung ihre Berichte für das zweite Quartal veröffentlicht haben. Als eine ikonische Marke und eines der größten Unternehmen in Amerika könnten diese Finanzergebnisse bis zu einem gewissen Grad nützlich sein, um einen Überblick über den globalen Getränkesektor zu erhalten. Der Konsens ging davon aus, dass der Gewinn je Aktie 40 Cent (Bandbreite: 33 bis 44 Cent) betragen würde. Coca-Cola gelang es jedoch, diese Prognose mit 42 Cent zu übertreffen. Nichtsdestotrotz hat die Coronavirus-Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Performance gehabt. Dies sollte angesichts der geschlossenen Restaurants und Bars während des weltweiten Lockdowns keine Überraschung sein.

Die Einnahmen gingen um 28% im Jahresvergleich auf 7,175 Milliarden USD zurück (Erwartung: 7,238 Milliarden USD). Der organische Umsatz fiel um 26% im Jahresvergleich (Schätzung: -21,6%), während der Cashflow aus dem operativen Geschäft seit Jahresbeginn bei 2,8 Milliarden USD lag, was einem Rückgang von 38% entspricht. Das Unternehmen gab an, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr nicht vernünftig geschätzt werden könnten. Das Management sieht jedoch das 2. Quartal als das am stärksten betroffene Quartal des Jahres an und stellt sicher, dass die Bilanz stark bleibt. Da die meisten Erwartungen (abgesehen von den Einnahmen im 2. Quartal) übertroffen werden konnten, stieg die Aktie von Coca-Cola heute im vorbörslichen Handel um über 2%.

Die Coronavirus-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Performance von Coca-Cola gehabt. Da es dem Unternehmen jedoch gelungen ist, die meisten Prognosen zu übertreffen, neigen die Investoren dazu, auf diese Marke zu setzen. Sollten sich die Bullen heute durchsetzen, könnte das Fibonacci-Retracement von 50% (48,15 USD) des Rückgangs von Februar bis März getestet werden. Das Hoch der Erholungsrallye (49,85 USD) könnte als entscheidender Widerstand angesehen werden. Quelle: xStation 5



