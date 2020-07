---------------------------------------------------------------------------

Perspektive OVID Equity Fonds

Aktie unter der Lupe - Tesla



München, im Juli 2020



Wird Tesla 2030 mehr Autos absetzen als BMW und Daimler zusammen?

Kunden des US-Autoherstellers Tesla können auf dessen Internetseite seit kurzem nicht nur das Modell 3 oder das Modell Y bestellen, sie haben nun auch die Möglichkeit Satin-Shorts mit Tesla Emblem zu erwerben. Das Unternehmen versucht jedoch keineswegs sein Geschäft zu diversifizieren, die skurrile Aktion des umstrittenen Gründers und CEOs Elon Musk ist ein Seitenhieb gegen die Leerverkäufer (auch genannt Shorties). Diese setzen seit einiger Zeit auf einen starken Kursverfall der Tesla-Aktie und gaben dies vielfach auch öffentlich bekannt. Den Erfolg dieser Investmentidee können Sie am folgenden Chart ablesen.



Auf Jahressicht stieg die Tesla Aktie um etwa 258%. Blickt man 12 Monate zurück beträgt der Kursanstieg sogar satte 491%. Viele Anleger fragen sich nun, ob diese Bewertung noch rational erscheint und ob sie noch auf den fahrenden Zug aufspringen können.



Zunächst einmal: Die Nachrichtenlage um Tesla war in diesem Jahr durchaus positiv. So konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2020 von einer Rekordauslieferung an Elektroautos und einem hohen Bestand an Vorbestellungen berichten. Neben weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau der Produktion (vor allem in China und Europa) stellte CEO Elon Musk einen positiven Nettogewinn für das erste Halbjahr 2020 in Aussicht. Doch steht die gute Unternehmensentwicklung in Relation zu derzeitigen Börsenbewertung von etwa 286 Mrd. USD? Dies hängt davon ab, welche Rendite Sie als (künftiger) Tesla Aktionär erwarten. Ein Beispiel:



Als Fondsmanager erwarten wir eine Mindestrendite von 10% p.a. aus unserer Investition (der breite Markt stieg im langfristigen Durchschnitt etwa 8% p.a.). Da wir uns als langfristig orientierte Unternehmenseigner sehen und nicht als Trader, gehen wir von einem Anlagehorizont von 10 Jahren aus. Um unsere Renditeforderung zu erfüllen, müsste Tesla also eine Marktkapitalisierung von etwa 742 Mrd. USD (286 Mrd. USD * 1,1^10) im Jahr 2030 erreichen. Ist das realistisch? Lassen Sie uns weiter rechnen. Das Kurs-Gewinn-verhältnis (KGV) traditioneller Autobauer liegt in der Regel im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Da Tesla jedoch von vielen Marktteilnehmern mehr als Technologieunternehmen gesehen wird und das Wachstum auch in 10 Jahren noch überdurchschnittlich hoch sein kann, ist dieser Vergleich sicherlich nicht ganz korrekt. Wir tragen dem Rechnung, indem wir mit einem 2030er KGV von 30 rechnen. Dies deckt sich mit den aktuellen Bewertungen von Unternehmen wie Facebook, Mastercard, Apple oder Microsoft. In Folge dessen müsste Teslas Jahresnettogewinn im Jahr 2030 bei etwa 25 Mrd. USD (742 Mrd. USD / 30) liegen, um die errechnete Marktkapitalisierung zu erreichen. Unterstellen wir nun eine Nettomarge von 8% (der 5-Jahres Durchschnitt von BMW und Daimler liegt bei 6,96% bzw. 4,76%!) errechnet sich ein benötigter Umsatz von etwa 309 Mrd. USD (25 Mrd. USD / 0,08). Der durchschnittliche Verkaufspreis (inkl. Steuern) für Elektroautos belief sich im Jahr 2019 in den USA auf etwa 50.000 USD. Wir nehmen nun, auf Grund von möglichen Preissteigerungen und einem Markenpremium, einen durchschnittlichen Nettoverkaufspreis von 60.000 USD für Tesla-Modelle im Jahr 2030 an. Daraus ergibt sich ein benötigtes Absatzvolumen von etwa 5,1 Millionen Autos (309 Mrd. USD / 60.000 USD). Zum Vergleich: Die deutschen Premium-Hersteller BMW und Daimler setzten im Jahr 2019 zusammen etwa 4,8 Millionen Autos ab. Studien gehen davon aus, dass im Jahr 2030 jedes vierte abgesetzte Auto ein E-Auto sein wird (Hybridautos eingerechnet). Nimmt man einem Gesamtabsatz von 100 Millionen Autos im Jahr 2030 an, müsste Tesla einen Marktanteil von etwa 20% (5,1 / 25) erreichen. Auch hier der Vergleich im Premium Segment: BMW verfügte im Jahr 2017 über einen Marktanteil von etwa 2,6% am gesamten globalen Automarkt.