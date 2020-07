Bei der Deutschen Bank scheint das zweite Quartal besser als von Analysten erwartet gelaufen zu sein. „Die Deutsche Bank erwartet derzeit außerdem, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 die Analystenschätzungen, die die Bank am 21. Juli in ihrem Consensus Report veröffentlicht hat, leicht übersteigen werden”, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.Vorläufigen Zahlen zufolge liege die harte Kernkapitalquote per Ende ...