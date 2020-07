MPC Capital und Wilhemsen Ship Management vereinbaren Zusammenarbeit

MPC Capital und Wilhemsen Ship Management haben sich auf eine Kooperation im Bereich der technischen Bereederung von Containerschiffen geeinigt. „Hierzu beteiligt sich Wilhelmsen Ship Management mit 50 Prozent an der Ahrenkiel Steamship GmbH & Co KG, dem technischen Containerschiffsmanager innerhalb der MPC Capital-Gruppe”, meldet der Hamburger Finanzdienstleister am Dienstag.Zu den finanziellen Details nennt MPC Capital ...