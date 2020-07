CeoTronics wird weitere Vollduplex-Funksystemen an einen nicht namentlich genannten Großkunden liefern. Im Geschäftsjahr 2019/2020 seien bereits Lieferungen mit einem Gesamtvolumen von 1,0 Millionen Euro erfolgt. Nun sollen weitere Lieferungen im Umfang von 0,6 Millionen Euro stattfinden, kündigt das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag an.„Die Lieferung erfolgt noch im Kalenderjahr 2020”, so ...