PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Einigung der EU-Staaten auf ein Hilfspaket zur Bewältigung der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise hat am Dienstag Europas Börsen angetrieben. Die viertägigen Verhandlungen in Brüssel endeten mit einem Kompromiss, am Ende stand das größte Haushalts- und Finanzpaket der EU-Geschichte.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent auf 3405,35 Punkte und stieg auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Allerdings hatte der Leitindex der Eurozone zwischenzeitlich mit knapp zwei Prozent noch deutlich stärker zugelegt. Am Nachmittag bröckelten die Kursgewinne jedoch wieder ab.

Auch an den Länderbörsen hielten sich die Aufschläge am Ende in Grenzen. In Paris rückte der Cac 40 um 0,22 Prozent auf 5104,28 Punkte vor. Auch an den Börsen von Madrid, Mailand und Amsterdam kamen die Kurse am Nachmittag von ihren zuvor erreichten Höchstständen deutlich zurück. Der FTSE 100 schloss in London mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 6269,73 Punkte./bek/he