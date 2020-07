WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag klar im Plus geschlossen. Unterstützend wirkte die Einigung am EU-Gipfel in den frühen Morgenstunden. Der österreichische Leitindex ATX ging um 1,16 Prozent fester bei 2338,46 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste ATX Prime legte ebenfalls 1,16 Prozent zu und beendete den Handelstag damit bei 1191,61 Punkten. Die europäischen Leitbörsen schlossen ebenso im Plus.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien von AT&S (plus 7,91 Prozent) an die ATX-Spitze. Sie bauten damit ihre Vortagesgewinne von über zwei Prozent deutlich aus. Das Unternehmen hatte am Montag angekündigt, bis zu 120 Millionen Euro in seinem obersteirischen Standort Leoben-Hinterberg zu investieren.

Kursgewinne von über vier Prozent verzeichneten im Leitindex außerdem noch Lenzing (plus 4,49 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 4,45 Prozent). Unter den ATX-Schwergewichten wurden OMV mit einem Kurszuwachs von 2,62 Prozent am stärksten nachgefragt.

Einheitlich im Plus tendierten auch die ATX-Bankaktien, wenngleich sie ihre noch höheren Verlaufsgewinne nicht vollständig halten konnten. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) legten schließlich 1,45 Prozent zu, die Papiere der BAWAG gewannen 1,36 Prozent und die Anteilsscheine der Erste Group stiegen um 1,09 Prozent. Außerhalb des ATX verbesserten sich die Aktien der Addiko Bank um 1,49 Prozent.

Kursrelevante Unternehmensnachrichten blieben am Dienstag aus. Allerdings lag eine neue Analysteneinschätzung zur Immofinanz vor. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienkonzerns von 25,00 auf 23,00 Euro gesenkt. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" blieb aufrecht. Eine Kursreaktion blieb aus, die Immofinanz-Aktien gingen unverändert gegenüber dem Vortagesschluss aus dem Handel.

Außerdem hat die Berenberg Bank ihr Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger leicht von 24,00 auf 25,00 Euro angehoben und die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die Neubewertung erfolgte aufgrund ermutigender Geschäftszahlen des Konkurrenten Cargotec, hieß in der Analyse. Die Palfinger-Aktien legten 1,00 Prozent auf 20,25 Euro zu.

Später am Abend wird die Telekom Austria ihren Halbjahresbericht veröffentlichen. Die entsprechenden Geschäftszahlen wurden allerdings schon in der Vorwoche bekannt gegebenen. Die Telekom-Aktie ging im Vorfeld knapp behauptet mit einem Minus von 0,15 Prozent aus dem Handel.