Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten stützte. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,64 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,30 Dollar auf 42,11 Dollar.

Händler verwiesen auf einen gewachsene Konjunkturoptimismus. So haben sich die Mitgliedsstaaten der Europäische Union (EU) auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. In den USA überzeugten laut Beobachtern Quartalszahlen von Unternehmen. Eine weitere Erholung der Weltwirtschaft würde auch für eine höhere Nachfrage nach Rohöl sorgen.

Zudem profitierten die Ölpreise von den Kursverlusten des US-Dollars. Rohöl wird so für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl in Dollar gehandelt wird./jsl/he