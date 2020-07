Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. 293,50 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Xing also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

Fazit: Xing kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.