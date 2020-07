Die Aktienmärkte bleiben weiter extrem: gestern hatte Amazon 116 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen, heute in den ersten zehn Minuten des Kassa-Handels dann wieder 50 Milliarden Dollar verloren - das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Serbiens! Derzeit sind die Aktienmärkte an der Wall Street in ständiger Rotation. Gestern wurde der Nasdaq 100 nach oben gekauft, heute dagegen Schwäche, während der Dow Jones und der Russell 2000 stark sein - man rotiert aus er Rotation in die nächste Rotation. Der Dax heute zwischenzeitlich sogar einer der wenigen Aktieninidzes in der Welt, die im Plus handeln seit Jahresbeginn - dann aber endete der Höhenflug vvorläufig. Nun wartet man auf die morigen Zahlen von Microsoft und Tesla..

50 Milliarden in 10 Minuten! Keine Blase?