Der DAX springt am Dienstag in die Höhe und notiert wieder deutlich über 13000 Punkten. Angetrieben durch den Optimismus nach der Einigung der Europäischen Union auf das Hilfspaket im Wert von 750 Milliarden Euro setzt der deutsche Leitindex die Aufwärtsbewegung in Richtung 13500 Punkte fort und hält sich an das hinterlegte Primärszenario.