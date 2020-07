Das neue Modell "Ryzen 7 4700G" ist ein wahres Highlight in Sachen Geschwindigkeit. So erreicht der Chip mit Boost 4,4 GHz. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Wie auch die Ryzen Pro-Modelle bleiben diese vorerst nur großen PC-Herstellern vorbehalten. Dennoch dürften die neuen Chip-Modelle weiteres Geld in die Kasse von Advanced Micro Devices spülen. Insgesamt ist der Titel nach dem jüngsten Anstieg mit einem KGV21e von derzeit rund 37,5 sicherlich kein Schnäppchen mehr. Allerdings scheint es so, als ob der Kurs kurz vor einem weiteren Kaufsignal steht. Dieser ist gegenüber dem fundamentalen Vergleich durch die Pausen innerhalb der Aufwärtstendenz allerdings noch nicht in einem überhitzten Zustand angelangt, so dass hier der eine oder andere Kurssprung auch kurzfristig noch folgen könnte. Dabei zeigt sich vor allem das momentane Chartbild sehr interessant!





