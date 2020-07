Der Aufwärtstrend ist intakt und die Milliarden der Notenbanken und der Gemeinschaft der Staaten stimmt die Marktteilnehmer euphorisch. So konnte der DAX gestern nach der Einigung in Brüssel den Bereich erobern, der zuletzt vor dem Corona-Crash als Seitwärtsrange diente. Damit wurde nicht nur die Aufwärtstrendlinie gehalten, sondern auch die Chance auf das Erreichen des Rekordhochs vom Februar dieses Jahres eröffnet. Auch der Umsatz legte gestern, wenn auch nicht signifikant, so zumindest leicht zu. Nun stellt sich die Frage, ob der freundliche Tag gestern ausreichen wird, um die Stimmung tatsächlich nachhaltig zu konservieren und ein neues Rekordhoch zu generieren. Die Divergenz beim MACD-Indikator konnte trotz der gestrigen Anstiegsbewegung nicht abgebaut werden. Die Intraday-Stimmungswende, die gestern trotz aller Freude über den Ausbruch, in Form eines „Gravestone-Dojis“ aufgetreten ist, zeigt wie anfällig der Markt für Gewinnmitnahmen ist. Es sollte daher nicht verwundern, wenn es nun wieder zu Kursrückgängen kommt. Die saisonal negative Zeit hat gerade erst begonnen.