Die Einigung in Brüssel auf Billionenhilfen für Corona-geschädigte Staaten hat nicht nur die Aktienmärkte steigen lassen, sondern auch die Edelmetalle. Insbesondere der Silberpreis marschiert nach oben und beendet den gestrigen Handel auf dem höchsten Niveau seit 2014.

Die Aktienmärkte und Edelmetalle zeigen wieder eine hohe Korrelation zueinander und bewegen sich weitgehend in eine ähnliche Kursrichtung. Die Corona-Krise macht es möglich, weil durch die zahlreichen Staatshilfen in Billionenhöhe die Sorge vor einer steigenden Inflation angefacht wird. Gold als klassischer Inflationsschutz profitiert, aber auch Silber, das zudem industriell genutzt wird und somit auch von einem wirtschaftlichen Aufschwung durch die Hilfen profitieren sollte.

Die Edelmetallrally, die auch Gold aktuell auf über 1.840 Dollar steigen lässt, hat noch einen anderen Grund. Da auch die Corona-Krise in Staaten wie Brasilien und den USA noch nicht ausgestanden ist, werden sicher Anlagehäfen weiterhin angesteuert. Mit Blick auf die steigenden Fallzahlen in den meisten US-Staaten wird die Corona-Pandemie an den Finanzmärkten weiterhin genau beobachtet.

Wie eine Auswertung von Goldman Sachs zeigt, steigt der Anteil an Menschen in den USA, die in einem Staat mit negativer Corona-Entwicklung leben, seit Wochen an. Dementsprechend sind viele Bundesstaaten von einer Lockerung der Maßnahmen abgerückt. Donald Trump äußerte sich nach Handelsende gestern, die Corona-Pandemie würde wohlmöglich erstmal schlimmer werden, bevor Besserung in Sicht ist.

Silber bestätigt Ausbruch

Daher könnte der Run auf die Edelmetalle weiter Bestand haben mit einer Nuance: Silber läuft Gold derzeit den Rang ab und steigt stärker als das gelbe Metall. Mit dem gestrigen Anstieg von rund 7 Prozent ist der Ausbruch über den Widerstand bei knapp 20 Euro nachhaltig, mittelfristige kann sich der Trend also fortsetzen. Gewinnmitnahmen sind nach dem jüngsten Kurssprung möglich, aber der steigende MACD (Momentum) stützt den aktuellen Aufschwung.