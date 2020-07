Multi-Asset-Strategien von Candriam: Bei Aktien gilt weiterhin Vorsicht

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Wirtschaft zieht wieder an, doch die Ungewissheit wegen der weiteren Ausbreitung des Virus bleibt. Candriam setzt bei zyklischen Werten und Substanzwerten weniger auf US-Aktien und japanische Aktien als auf europäische Titel und Schwellenländer-Aktien.An den Finanzmärkten findet gerade ein regelrechtes Tauziehen statt. Auf der einen Seite ist die wirtschaftliche Erholung besser als erwartet. Zugleich ist die geld- und fiskalpolitische Unterstützung durch die Zentralbanken weltweit nach wie vor großzügig und Regierungen sind sehr darauf bedacht, den Staaten beim Übergang in die Zeit nach der Corona-Viruskrise zu helfen. Andererseits ist die Bedrohung durch die Epidemie jedoch alles andere als unter Kontrolle, besonders in den USA und in Brasilien. Vorerst erhalten die Finanzmärkte zwar weiterhin Antrieb durch die Liquidität und die etwas verbesserte Marktstimmung. Letztere ist jedoch alles andere als übermäßig optimistisch.Die Wirtschaftsdaten weisen in Richtung ErholungZugkraft haben bei diesem Tauziehen vor allem die Wirtschaftsdaten. Sie haben sich seit Mitte des 2. Quartals 2020 schneller erholt als erwartet und dürften ihren Trend fortsetzen. In den großen Volkswirtschaften mussten zwei der wichtigsten Indizes für die Wirtschaftsaktivität, die in der Regel eng mit den Aktienmärkten korreliert sind, jeweils starke Rücksetzer hinnehmen, bevor die Erholung bei ihnen einsetzte. In den USA liegt das wahrscheinlich an den weniger strengen Eindämmungsmaßnahmen, allerdings verbreitet sich das Corona-Virus dort noch stark und der Gesundheitsdienst ist überlastet.In Europa zieht indessen der Verbrauch, als für die Erholung sehr wichtiger Bestandteil, nach seinem starken Einbruch vom Monat April nun anscheinend rasch wieder an. In ähnlicher Weise könnte das BIP Chinas, wo die Epidemie unter Kontrolle ist und sich die externe Nachfrage allmählich erholt, bis Ende 2020 sogar wieder an die Entwicklung aus den Monaten vor Covid-19 anknüpfen.Eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Erholung im globalen Rahmen ist jedoch die anhaltende Unterstützung seitens der Zentralbanken und Regierungen durch geld- und fiskalpolitische Anreize.Die Epidemie ist nicht überall unter KontrolleIn den USA nimmt die Zahl der Fälle rasant zu. Am stärksten gefährdet sind diejenigen US-Staaten, in denen keine strengen Einschränkungsmaßnahmen zum Abflachen der Infektionszahlen verhängt wurden. Dies hat dazu geführt, dass der Druck auf die Krankenhäuser derzeit zunimmt, auch wenn die Heftigkeit des Virus Berichten zufolge nachlässt. Gut möglich ist, dass lokale Verwaltungen die Entscheidung treffen, die Maßnahmen der sozialen Distanzierung zu verstärken oder teilweise wieder Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Die Epidemie ist anscheinend nicht nur in den USA außer Kontrolle, sondern auch in einigen Schwellenländern, vor allem in Brasilien, dessen Präsident kürzlich positiv getestet wurde.