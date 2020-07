Carmignac 2.0: Konnten sich die neuen Strukturen bewähren?

Auch wenn seither gerade einmal knapp 18 Monate durchs Land gezogen sind, so hatte es selbst diese – für klassische Fondsanalysen viel zu kurze – Periode in sich: Von Handelskrieg, All-Time Highs an vielen Märkten, dem COVID-19 Ausbruch & damit verbundenen Bärenmarkt bis hin zur Noten- und Fiskalpolitik befeuerten Rebound-Rallye hat es in der Geschichte der Kapitalmärkte mit Sicherheit schon einmal weniger vielseitige Zeitabschnitte gegeben.