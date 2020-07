Marktkommentar: Anleger werden vorsichtiger

Die gestrige Sitzung an der Wall Street war gemischt und am Mittwoch suchen die Anleger nach einer klaren Richtung.

Die Vereinigten Staaten meldeten am Dienstag mehr als 1.000 Todesfälle durch COVID-19 und Donald Trump verschärfte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus seine Rhetorik. „Es wird wahrscheinlich leider schlimmer werden, bevor es besser wird“, sagte der US-Präsident. Der Nasdaq konnte gestern seine Rallye nicht fortsetzen, da das Hoch der Vorwoche einen weiteren Anstieg begrenzte. Der darauffolgende Rückgang wurde am Fibonacci-Retracement von 50% des Anfang der Woche eingeleiteten Impulses gestoppt.

EURUSD hat gestern mehrmals versucht, die Hochs vom Mittwoch und Donnerstag (1,1430) zu verteidigen. Am Nachmittag glückte schließlich ein Abpraller und das Paar stieg auf den höchsten Stand seit dem 10. Januar 2019 (1,1539). Dieses Niveau diente zwischen November 2017 und Januar 2019 abwechselnd als Unterstützung und Widerstand. Eine stärkere Unterstützung wäre erst wieder bei 1,1470 zu finden: gestriges Ausbruchsniveau und Fibonacci-Retracement von 61,8%.

Der DE30 tat sich am Dienstag schwer, die Gewinne oberhalb von 13.000 Punkten nachhaltig auszubauen. Am Mittwoch könnte es jedoch einen zweiten Angriffsversuch geben, wenn der lokale Widerstandsbereich bei 13.150 Punkten überwunden werden kann. Unterhalb von 13.100 Punkten könnten wiederum die Bären die Kontrolle übernehmen und den Rückgang vertiefen.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.