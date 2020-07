Kann die Allianz-Aktie den Schwung der vergangenen Tage nutzen, um in den nächsten Wochen wieder auf 200 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem sich die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) vom 50-prozentigen Corona-Crash von 232 Euro auf bis zu 117 Euro wieder deutlich erholen konnte, legte der Aktienkurs nach einer Schwächeperiode im Mai bis zum 5.6.20 auf bis zu 194 Euro zu. Danach trat die Allianz-Aktie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 175 bis 191 Euro ein.

In den vergangenen Tagen näherte sich die Allianz-Aktie – begünstigt vom freundlichen Gesamtmarkt und optimistischen Experteneinschätzungen (die Berenberg Bank empfiehlt, die Aktie mit einem Kursziel von 232 Euro zu kaufen) – dem oberen Rand der Tradingrange an. Kann die Allianz-Aktie, die derzeit bei 188,68 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 200 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.