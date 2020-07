Countdown: Mitunter größtes Bohrprogramm auf einem der in unseren Augen vielversprechendsten neuen Goldprojekte Kanadas läuft auf Hochtouren! Über 10.000 Meter schon jetzt abgeschlossen: erste Bohrergebnisse “pendent”!

“Rohstofflegende” und Milliardär Eric Sprott hat zig Millionen in diesen Explorer investiert! Wiederholt Benchmark Metals jetzt das “Great Bear”-Phänomen?

Dieses Statement haben wir schon Anfang des Jahres herausgelassen:

“Unsere Meinung: Jede Wette, dass die kanadische Benchmark Metals im neu angebrochenen Jahr das Gros aller Explorer in den Schatten stellen wird.”

Nun, und genau so scheint es auch zu kommen. Mal abgesehen davon, dass die Aktie von Benchmark Metals seit ihrem Tief im März bis heute eine Performance von über 400% hingelegt hat, so könnte schon in den nächsten Tagen bei diesem in unseren Augen extrem vielversprechenden Goldexplorer eine Meldung über die Ticker gehen, die eine äußerst rasante Rallye auslösen könnte. Die kanadische Benchmark Metals exploriert das Lawyers-Gold-Silberprojekt (zu 100% im Besitz von Benchmark) im kanadischen British Columbia.

Neuer 5 Mio. Unzen-Goldschatz!? Geologen gehen davon aus…

Die Aktie von Benchmark hat unserer Meinung nach in der Tat “Great Bear”-Potenzial! “Great Bear”-Potenzial bedeutet: Der Aktienkurs stieg in den letzten drei Jahren von einem Kurs von 0,25$ auf ein Hoch von 19,83$ (!!!), der letzte Kurs an der Heimatbörse in Kanada: 18,55$ (CDN). Auslöser für diese rasante Rallye dieses Explorers waren extrem erfolgreiche Bohrresultate vom sog. Dixie-Projekt in Kanada.

Anleger konnten mit der Aktie des Explorers Great Bear Resources erhebliche Gewinne einfahren

Wird ein Explorer tatsächlich in der kanadischen Heimat fündig, so löst dies häufig ganz besonders heftige Reaktionen bei den Kanadiern aus. Ist ein Projekt dann auch noch leicht zugänglich, besteht eine entsprechende Infrastruktur, dann würdigt das der Markt meist mit einer deutlich höheren Bewertung als beispielsweise bei Explorern mit Projekten im “irgendwo im nirgendwo”. Great Bear Resources hat bis heute noch keine unabhängige Ressourcenschätzung (NI-43-101) veröffentlicht und bringt es allein aufgrund konstant starker Bohrergebnisse vom Dixie-Projekt in Kanada dennoch schon jetzt auf eine Bewertung von rund 900 Mio. Dollar (CDN).

Benchmark Metals könnte laut eigenen Prognosen den nächsten großen Goldschatz Kanadas heben. Über 5 Mio. Unzen Gold wurden schon basierend auf bisherige Explorationsarbeiten auf dem Lawyers-Projekt vermutet. Diese Schätzungen wurden nicht nur intern kommuniziert, sondern ganz offiziell bekannt gegeben. Benchmark hat schon in 2019 Bohrerfolge verbuchen können.

Sprott sagt “Kaufen”! 50.000 Meter Bohrungen in 2020…

Jetzt läuft mit einem 50.000 Meter umfassenden Bohrprogramm eines der wohl mitunter größten Bohrprogramme in diesem Jahr in Kanada. Prominente Investoren wie einer der bekanntesten Rohstoffanleger Kanadas, der Milliardär Eric Sprott, haben dieses Bohrprogramm ermöglicht.

Sprott hat höchst persönlich 16 Millionen Aktien von Benchmark Metals gekauft. Erst Ende 2019 hat er nach einem Initialinvestment im Sommer letzten Jahres noch einmal aufgestockt. Sprott sieht offensichtlich ähnlich großes Potenzial, wie wir das tun. Kein Wunder, dass auch die Experten von Sprott Securities die Aktie von Benchmark Metals mit einem Kaufrating einstufen.

News…

Heute Morgen wurde bekannt, dass per 21. Juli bereits 10.500 Meter in diesem Sommer gebohrt wurden. Bohrkerne befinden sich schon auf dem Weg ins Labor, wo sie analysiert werden. Wir dürfen also zeitnah mit ersten Resultaten rechnen, die im Erfolgsfall eine womöglich sehr rasante Rallye auslösen dürften. Denn ganz offensichtlich glauben in Kanada schon einige Anleger an diesen Erfolgsfall, erklimmt die Aktie doch an der kanadischen Heimatbörse seit Wochen konstant neue Höhen.

7.932% in nur drei Jahren…

Wir sprechen Benchmark Metals jedenfalls tatsächlich “Great Bear”-Potenzial zu, was einer Performance von 7.932% Performance innerhalb von nur drei Jahren entspricht. Mutige Anleger der frühen Stunde konnten diese Performance auf ihren Depots verbuchen. Wir glauben, dass der Auslöser für eine ähnliche Rallye bei Benchmark Metals bereits gelegt ist und aufmerksame Anleger der Rohstoffbranche werden das wohl ähnlich sehen, allen voran der Erfolgsinvestor der Branche, Mister Eric Sprott höchst persönlich, der mit einem Millioneninvestment eingestiegen ist. Sprott hat mit Investments in Rohstoffaktien ein unglaubliches Vermögen aufgebaut und gehört in Kanada zu den meist angesehenen Experten der Branche.

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Die heutige Meldung:

Benchmark Metals gab heute Morgen bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seines 50.000 Meter umfassenden Bohrprogramms ein fünftes Bohrgerät in Betrieb genommen hat, und berichtet über den aktuellen Stand der bisherigen Bohrungen und Feldexplorationen. In mehr als 60 Bohrlöchern, die sich auf Gebieten zur Definition und Erweiterung der Ressourcen konzentrierten, wurden bis dato mehr als 10.500 Meter niedergebracht. Die Bohrkerne befinden sich auf dem Weg ins Labor. In der jetzt eingeläuteten zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte es also massig Meldungen von den Bohrergebnissen geben. Wir glauben daher, dass man als Anleger jetzt noch frühzeitig positioniert sein sollte.

Gute Gründe…

Bislang lagen wir in Sachen Benchmark Metals sehr selten falsch, aber sehr oft richtig und die bisherige Entwicklung gibt uns recht. Wir wetten kurz- bis mittelfristig auf einen Tenbagger (1.000%+). Einige gute Gründe:

Milliardär und Rohstoffinvestor-Legende Eric Sprott hat zig Millionen in Benchmark Metals investiert ; Benchmark besitzt 100% des Lawyers-Goldprojekts im kanadischen British Columbia; das Lawyers-Projekt soll laut ersten Schätzungen über 5 Mio. Uzen Gold beherbergen , folglich einer der neuen ganz großen Goldschätze Kanadas; Infrastruktur im Wert von 50 Mio. Dollar (CDN); konstant starke Bohrresultate vom Vorjahr scheinen bereits Evidenz zu liefern; erste neue offizielle Ressourcenschätzung angekündigt; 50.000 Meter Bohrprogramm diesen Sommer, folglich massig News zu erwarten;



Ja, es gibt sie also, diese einmaligen Gelegenheiten, bei denen eine genaue Analyse und Marktbeobachtung helfen kann, überdurchschnittlich große Chancen am Markt aufzutun! Und ja, es gibt sie, diese doch eher raren Gelegenheiten, bei denen ein überdurchschnittlich großer Erfolg eigentlich schon beinahe absehbar erscheint: Die Aktie des kanadischen Goldexplorers Benchmark Metals war jedenfalls schon 2019 für erhebliche Kursgewinne gut und gehörte zu den erfolgreichsten Unternehmen, die wir an dieser Stelle vorstellen durften. Und dennoch glauben wir, dass die eigentliche große “Welle” erst noch bevorsteht, erscheint der Explorer mit “Great Bear”-Potenzial doch derzeit immer noch extrem günstig bewertet.

Übrigens: Selbst die fachspezifische Universität im kanadischen British Columbia bestätigt Benchmark Metals in einer unabhängigen Studie Porphyr-Potenzial:

Das ist ganz selten: Universität bescheinigt Potenzial

Die Universität von British Columbia hat sich in einer UNABHÄNGIGEN Studie eingehend mit einem Terrain in British Columbia hinsichtlich neuer Rohstoffressourcen beschäftigt, welches auch große Teile des Lawyers-Projekts von Benchmark Metals inkludiert und bescheinigt Porphyr-Potenzial!!! Die Studie bescheinigt somit erhebliches Potenzial für das Lawyers-Projekt und gibt sogar Aufschluss über effiziente Explorationsmöglichkeiten.

Klar, viele Explorer behaupten von sich selbst, dass ihre Projekte erhebliches Potenzial mitbringen. Schließlich braucht man Geld, um die Projekte zu explorieren und muss entsprechend attraktiv erscheinen, um die Gunst der Kapitalgeber zu gewinnen. Umso bedeutender ist es jetzt, dass selbst die Universität von British Columbia enormes Potenzial bescheinigt.

Benchmark-CEO und Geologe John Williamson bringt es auf den Punkt:

“Es ist erfreulich zu sehen, dass MDRU und Geoscience BC das Mineralpotential des relativ wenig erforschten Toodoggone Schürfgebiet erkannt und der Industrie diesen wertvollen Explorationsrahmen und Datensatz zur Verfügung gestellt haben die potenzielle Verbindung zu einem tieferen Porphyrsystem in Cliff Creek zeigen.”

Das bedeutet, dass laut den Studien die Möglichkeit besteht, dass sich unter der bereits bekannten Goldmineralisierung auf dem Lawyers-Projekt ein Porphyr-System befinden. Porhyr-Systeme sind oft riesige Erzkörper vulkanischen Ursprungs, die viele Millionen Unzen Gold und Kupfer beherbergen.

Unterexploriertes Projekt im rohstoffreichen im Stikine-Terrain: 90% unexploriert

Das inzwischen zu 100% im Besitz von Benchmark Metals befindliche und insgesamt 127 Quadratkilometer große Lawyers-Projekt liegt im sog. Stikine-Terrain, welcher diverse Gold- und Polymetalllagerstätten rund um das Bowser-Becken (zu denen Brucejack, Eskay Creek, KSM, GT Gold, Red Chris und Kemess gehören) beherbergt, die geologisch als “Goldenes Hufeisen” (British Columbia, Kanada) dargestellt werden. Die benannten Lagerstätten sind großteils als Weltklasselagerstätten zu bezeichnen und werden bzw. wurden von Milliardenkonzernen betrieben.

Erste Schätzungen der Geoleogen…

Die ersten internen Schätzungen der Experten Michael Dufresne und John Williamson für das Lawyers-Projekt beliefen sich schon im Frühling auf eine Projektgröße von mindestens 5 Mio. Unzen.

Diese Schätzung könnte aber vielleicht bald schon nach oben korrigiert werden, zumal sich das Projekt ganz offensichtlich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe immer weiter vergrößert (Bohrresultate von 2019 indizierten dies bereits). Zuletzt sprach Benchmark-CEO und Geologe John Williamson bereits von insgesamt sechs Zonen, ursprünglich waren es nur drei!

Ressoucenschätzung nach NI 43-101 nach Abschluss des Bohrpgramms erwartet…

Für den Zeitraum nach Abschluss des 2020er-Bohrprogramms hat das Benchmark-Management eine Ressourcenschätzung, bei welchem auch die umfangreichen Bohrungen von 2019 berücksichtigt werden, angekündigt. Die neuen Bohrresultate werden also maßgeblich über den weiteren Erfolg der Benchmark-Aktie entscheiden. Setzt sich der bisherige Erfolg der Bohrungen fort, könnte die Benchmark Metals-Aktie sehr schnell das Terrain eines Penny Stocks verlassen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Anleger im positiven Falle mit einer sehr nachhaltigen Kursrallye rechnen dürfen, insofern die Evidenz der Geologen für den vermuteten Multimillionen-Unzen-Goldschatz geliefert werden kann. Die bis dato zu Tage gebrachten Bohrergebnisse sprechen jedenfalls schon jetzt eine sehr deutliche Sprache. Dass der überaus erfahrene Rohstoffinvestor Eric Sprott höchstpersönlich einen hohen Millionenbetrag in Benchmark Metals investiert, spricht außerdem für sich. Die 2020er Bohrresultate könnten jetzt die Evidenz liefern.

Bewertung…

Die Bewertung von Benchmark Metals dürfen Anleger in unseren Augen mit rund 85 Mio. Dollar (CDN; Quelle: Stockwatch am 22.7.2020) ohnehin als sehr niedrig betrachten: Allein die vorhandene Infrastruktur auf dem Lawyers-Projekt wird mit rund 50 Mio. Dollar (CDN) beziffert. Viele vergleichbare Explorer mit Projekten im kanadischen British Columbia sind ohnehin deutlich höher bewertet: eine GT Gold bringt es auf rund 177 Mio. oder eine Skeena Resources auf über 508 Mio. Dollar (CDN)! Reichlich Upside erscheint folglich definitiv gegeben.

Wir meinen, dass Anleger das aktuell immer noch sehr niedrig erscheinenden Kursniveau für einen Einstieg nutzen sollten. Im Erfolgsfall, und danach sieht derzeit alles aus, wird die Aktie von Benchmark Metals jetzt wohl ganz schnell auf einem völlig anderen, weit höherem Niveau notieren müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Benchmark Metals tatsächlich in die Fußstapfen der Mega-Erfolgsaktie Great Bear Resources tritt, wird unseres Erachtens immer größer.

Unsere Meinung:

Die Aktie von Benchmark Metals erscheint aktuell ohnehin in Hinblick auf des extreme Upsidepotenzial sehr niedrig bewertet. Wir glauben, dass die Aktie im Erfolgsfall zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die bereits kurz- bis mittelfristig tatsächliches “Tenbagger”-Potenzial aufweisen. – Den Rest erdenken Sie sich – nach bitte sorgfältiger Recherche” – einfach selbst!

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Modern Meat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Modern Meat und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Modern Meat einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Modern Meat und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Modern Meat im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

– Werbung/Marketingmitteilung –