Heidelberger Druck meldet den Start von Aktivitäten in der industriellen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb gedruckter und organischer Elektronik. Am Standort Wiesloch-Walldorf wurden vom Unternehmen 5 Millionen Euro in den Aufbau einer Produktionsstraße für gedruckte Sensoren investiert. „Zunächst sollen am InnovationLab in Heidelberg entwickelte Sensoren für den Einsatz in der Zahnmedizintechnik gedruckt werden”, kündigt ...