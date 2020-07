Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Apple-Aktie können Anleger in den nächsten fünf Monaten bei einem Kursrückgang auf bis zu 300 USD eine Jahresbruttorendite von 18 Prozent erwirtschaften.

Nachdem die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) am Höhepunkt des Corona-Crashes am 20.3.20 den Tiefststand bei 228 Euro verzeichnet hatte, ging es mit dem Aktienkurs steil und langfristig nach oben. Am 14.7.20 kratzte der Aktienkurs mit einem Tageshoch bei 399,82 USD erstmals an der 400 USD-Marke. In den vergangenen Tagen gab der Aktienkurs etwas nach. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Apple-Aktie bei 386,72 USD.

Anlage-Idee: Für Anleger, die ein Investment in die Apple-Aktie in Erwägung ziehen, die aber nach den starken Kursanstiegen auch eine zwischenzeitliche Schwäche des Aktienkurses für möglich halten, könnte anstatt des direkten Aktieninvestments eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap interessant sein. Mit Bonus-Zertifikaten können Anleger auch dann positiven Renditen erwirtschaften, wenn sich der Kurs der Apple-Aktie seitwärts entwickelt oder fällt.