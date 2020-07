QSC meldet Übernahme von Incloud

QSC baut die Aktivitäten im Bereich der Entwicklung von Cloudlösungen, Mobile Apps und IoT-Produkten weiter aus. Man übernimmt eigenen Angaben vom Mittwoch zufolge sämtliche Anteile an der Incloud Engineering GmbH aus Darmstadt. „Incloud entwickelt Cloud- und Weblösungen, Mobile Apps sowie IoT-Produkte und hat sich in den vergangenen Jahren als wachstumsstarker IT-Dienstleister etabliert”, so QSC zur neuen Tochtergesellschaft. ...