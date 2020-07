Die internationalen Aktienmärkte beendeten den Juni erneut mit positivem Grundton.

09.07.2020 - Die internationalen Aktienmärkte beendeten den Juni erneut mit positivem Grundton. Für den S&P 500 addierte sich der Anstieg im 2. Quartal des laufenden Jahres auf beachtliche 20% Wertzuwachs. Zuletzt konnte der S&P 500 in Q4 1998 und davor in Q3 1987 einen vergleichbaren Anstieg erzielen. Gemessen am Aufwärtstrend des Aktienmarktes während der letzten drei Monate, notiert der CBOT Volatilitätsindex bei 29% auf vergleichsweise hohem Niveau...

