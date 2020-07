E.On und Scottish and Southern Electricity Networks vereinbaren Kooperation

E.On und der britische Netzbetreiber Scottish and Southern Electricity Networks haben eine Zusammenarbeit vereinbart. „Im Rahmen des anstehenden RaaS-Projekts wollen die Partner durch Nutzung technischer Lösungen wie Batteriespeicher in Kombination mit dem Zugang zu verschiedenen Flexibilitätsmärkten eine neue Marktlösung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit entwickeln”, meldet der DAX-notierte Konzern am ...