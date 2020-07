DE30: Europäische Märkte rutschen in die Verlustzone

++ Gesamtzahl der COVID-19-Fälle überschritt 15 Millionen ++ Die USA befahlen China, sein Konsulat in Houston zu schließen ++ Allianz (ALV.DE) wird von Pensionskasse verklagt ++



Die wichtigsten europäischen Indizes notieren am Mittwoch in den roten Zahlen, einen Tag nachdem die europäischen Staats- und Regierungschefs ihr historisches Konjunkturpaket in Höhe von 750 Milliarden EUR unterzeichnet haben. Die Investoren sind nach wie vor besorgt über den sprunghaften Anstieg der COVID-19-Fälle. Die Zahl der weltweit mit dem Coronavirus infizierten Menschen erreichte 15,1 Millionen, von denen über 619 Tausend Menschen gestorben sind. Gestern änderte Präsident Trump seine Rhetorik und sagte, der Anstieg der Infektionen werde sich „erst verschlimmern, bevor es besser wird". Der US-Präsident ermutigte die Bürger, Masken zu tragen. Auch die steigenden Spannungen zwischen Washington und Peking belasteten die Marktstimmung. Nach Angaben des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, wies die US-Regierung Peking an, sein Konsulat in Houston zu schließen. China verurteilte die Entscheidung und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. An der Brexit-Front werden Großbritannien und die EU höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, ein Handelsabkommen vor der Frist im Juli zu unterzeichnen, da die Parteien keine Einigung über die Fischereirechte, die Verwaltung des Abkommens und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs erzielen konnten.

Gestern konnte der DE30 den Widerstand bei 13.000 Punkten durchbrechen und ein neues Hoch erreichen. Der deutsche Leitindex startete jedoch in gemischter Stimmung in die heutige Sitzung, da die Investoren auf weitere Nachrichten über zusätzliche fiskalische Maßnahmen in den USA warten. Solange sich der Kurs über dem oben genannten Widerstand befindet, erscheint eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin zum Allzeithoch (13.800 Punkte) wahrscheinlich. Auf der anderen Seite könnte ein Durchbruch unter die 13.000-Punkte-Marke zu einer größeren Abwärtskorrektur führen. Die lokale Unterstützung liegt bei 12.765 Punkten. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:30 Uhr. Quelle: Bloomberg

Das Arkansas Teacher Retirement System verklagt die Allianz (ALV.DE) mit der Behauptung, der Verwalter habe seine treuhänderischen Pflichten verletzt und die Risikokontrollen aufgegeben, als er versuchte, die Verluste durch Verdoppelung einer Reihe von Geldverlusten umzukehren. Dadurch waren die Structured-Alpha-Fonds der Allianz „selbst dem geringsten Anstieg der Marktvolatilität oder dem Rückgang der Aktienkurse gefährlich ausgesetzt - genau die Bedingungen, vor denen Ökonomen der Allianz und viele andere gewarnt hatten". Infolgedessen verlor der Pensionsfonds angeblich mindestens 774 Millionen USD.

Der Aktienkurs der Allianz (ALV.DE) testet die Obergrenze des aufsteigenden Dreiecks, die zusätzlich durch die 200-Tage-Linie (rote Linie) verstärkt wird. Im Falle eines Durchbruchs wäre bei 206,64 EUR der lokale Widerstand zu finden. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass sich bei einem Bruch unterhalb der unteren Grenze des Dreiecksmusters die Abwärtsbewegung beschleunigen könnte. Bei 176,95 EUR liegt eine wichtige Unterstützung. Quelle: xStation 5

Elon Musk, der CEO von Tesla (TSLA.DE), hat die zweite Tranche seines Aktienvergütungsplans freigegeben. Laut Bloomberg erreichte Tesla über einen Zeitraum von sechs Monaten einen durchschnittlichen Börsenwert von 150 Milliarden USD, trotz des Einbruchs des Aktienkurses. Das bedeutet, dass Musk nun in der Lage ist, weitere 1,69 Millionen Aktienoptionen auszuüben, obwohl er mindestens fünf Jahre warten muss, bevor er sie verkaufen kann. Der Autohersteller wird heute die Quartalsergebnisse vorlegen.

Die Lufthansa (LHA.DE) hat am Dienstag zusammen mit anderen großen Fluggesellschaften der USA und der Europäischen Union die EU und das Weiße Haus gebeten, ein gemeinsames Programm in Betracht zu ziehen, um Flugpassagiere auf COVID-19 zu testen, damit die Menschen wieder zwischen den Vereinigten Staaten und Europa reisen können. Der Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels sagte, die Fluggesellschaft wolle „dieses Thema ansprechen, weil wir glauben, dass es die Möglichkeit gibt, Menschen am Flughafen zu testen, wie wir es in Frankfurt demonstriert haben".

Nach einem Bericht des Handelsblattes ist der ehemalige Vorstandschef von Wirecard (WDI.DE), Jan Marsalek, offenbar in Russland untergetaucht und steht unter der Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes. Herr Marsalek, der höchstwahrscheinlich eine Schlüsselfigur beim Zusammenbruch der Deutschland-Abteilung des Unternehmens war, brachte „beträchtliche Summen" an Bitcoins aus Dubai nach Russland, bevor er untergetaucht ist, als Teil von „dubiosen Operationen", die von Wirecard durchgeführt wurden.



