Tesla Aktienkurs – Elon Musk muss liefern

Die Bewertung von Tesla an der Börse im Vergleich zu anderen Autoherstellern erscheint vor allem in Bezug auf die Verkaufszahlen ambitioniert. Die Tesla-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf in der Spitze um 286 % gestiegen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 300 Milliarden Dollar ist Tesla der wertvollste Autohersteller der Welt, obwohl das Unternehmen im Vergleich zu anderen etablierten Autoherstellern jährlich nur einen kleinen Bruchteil der globalen Fahrzeuge verkauft.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten und Konsensschätzungen zu den Quartalszahlen.

Umsatz: $5,2 Milliarden gegenüber $6,35 Milliarden (im Vergleich zum Finanzquartal des letzten Jahres)

(Gewinn)/Verlust pro Aktie: 15 Cent gegenüber $1,12 (im Vergleich zum Finanzquartal des letzten Jahres)

GAAP-Nettoverlust: 285,2 Millionen USD gegenüber 408,33 Millionen USD (im gleichen Finanzquartal des letzten Jahres)

Die Quartalszahlen Tesla werden vor allem auf die Verkaufszahlen beäugt. Sollten abermals neue Rekorde in Bezug auf die verkauften Autos gemeldet werden, wäre dies äußerst positiv und im Plan von CEO Elon Musk. Spannend wird auch zu sehen sein, ob es gelingt auf Grundlage der GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) einen Gewinn auszuweisen. Ein solches Ergebnis wäre das vierte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen nach GAAP profitabel ist, sodass die Aktie für eine Aufnahme in den S&P 500 infrage käme. Dies würde den Pool potenzieller Investoren für Tesla-Aktien erweitern, da auch von Indexfonds und ETFs, die den S&P 500 verfolgen, nun ein Engagement in den Aktien des Autoherstellers nachbilden müssten.

Tesla lieferte in den drei Monaten bis Juni 90.650 Fahrzeuge aus, nachdem im ersten Quartal des Jahres rund 88.400 Fahrzeuge ausgeliefert worden waren. Der kleine Anstieg erfolgte trotz der Schließung der Fabrik in Fremont, Kalifornien. Das Werk, das im März aufgrund der Coronavirus-Pandemie komplett geschlossen wurde, ging Mitte Mai wieder in Betrieb.

Die Maßnahmen konnten durch das neu errichtete Werk in Shanghai, China jedoch abgefedert werden. Nach Angaben der China Passenger Car Association (CPCA) verkaufte Tesla im Mai in China 11.095 in Shanghai hergestellte Fahrzeuge des Modells 3.

Neben Tesla wird auch der Software-Riese Microsoft (MSFT) heute nachbörslich seine Quartalszahlen vorlegen. Bei Microsoft wird der Fokus nicht darauf liegen, ob das Unternehmen einen Gewinn ausweisen kann, sondern wie das Geschäft mit seinen Clouddiensten Azure läuft. Azure war in den letzten Jahren der Wachstumstreiber für Microsoft ähnlich wie AWS bei Amazon. Im Finanzquartal Q4 2019 meldete Microsoft ein Umsatzwachstum von 64 % durch Azure.

Folgende Daten werden heute erwartet.

Umsatz: $35,54 Milliarden erwartet gegenüber $33,7 Milliarden im gleichen Finanzquartal des letzten Jahres.

Gewinn pro Aktie: 1,37 US-Dollar erwartet gegenüber 1,37 US-Dollar im gleichen Fiskalquartal des Vorjahres.

Microsoft meldete bereits im Vorfeld, dass die Coronavirus-Pandemie nur geringe Auswirkungen auf seine Finanzergebnisse haben werde.

Es liegt nahe, dass Microsoft vom Trend des „Home-Office“ profitieren sollte. Die Ausgaben der Kunden in ihre Cloud-Plattformen dürften weiter steigen, um die Bedürfnisse der Mitarbeiter bei der Arbeit von zu Hause aus während der Pandemie besser unterstützen zu können.

Man sieht deutlich, dass das Unternehmen mehr in ihre IT, Software und IT-Infrastruktur investieren müssen. Mit den Produkten und Services von Microsoft lässt sich die digitale Transformation und Cloud-Strategie um 6 bis 12 Monate beschleunigen.

Microsoft scheint für die nächsten Jahre gut positioniert zu sein, obwohl auch hier der Margendruck und die hohen Wachstumsraten als Bürde erweisen könnten und die Bewertung dann zu Hoch sein könnte.

