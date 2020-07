Marktausblick: Europäische Union einigt sich auf Konjunkturpaket

Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der Europäischen Union erzielten eine Einigung über einen umfangreichen Fonds in Höhe von 750 Milliarden EUR für die Zeit nach der Corona-Krise. Die Verhandlungen dauerten über vier Tage und waren einige Male von einem Zusammenbruch bedroht. Das europäische Konjunkturpaket wird das größte sein, auf das sich die EU bisher geeinigt hat, und zielt darauf ab, die Erholung nach der Pandemie in Gang zu bringen.



4-tägiger Verhandlungsmarathon

Der Europäische Gipfel über den EU-Fonds für die Zeit nach Corona war für den 17. bis 18. Juli 2020 geplant. Es dauerte jedoch viel länger, alle Fragen zu klären. Die Gespräche erstreckten sich auf Sonntag und Montag. Am Dienstagmorgen wurde schließlich eine Einigung erzielt. Es war eine Erleichterung, da die Gefahr bestand, dass kein Konsens erreicht werde und sich in einer solchen Situation die Streitigkeiten innerhalb der Europäischen Union wahrscheinlich vertiefen würden.

Die so genannten „Sparsamen Vier” (Österreich, Schweden, Niederlande und Dänemark) entschieden sich dafür, weniger Geld als Zuschüsse auszuzahlen und mehr Mittel als Darlehen zur Verfügung zu stellen, die zurückgezahlt werden müssen. Sie haben ihr Ziel mit der endgültigen Einigung erreicht, den Gesamtpool in 390 Milliarden EUR an Zuschüssen und 360 Milliarden EUR an Darlehen aufzuteilen. Der ursprüngliche Vorschlag des französischen Präsidenten Macron und der Bundeskanzlerin Merkel vom Mai sah Zuschüsse in Höhe von 500 Milliarden EUR und Kredite in Höhe von 250 Milliarden EUR vor.

Der Europäische Recovery Fonds wird 360 Milliarden EUR an Darlehen und insgesamt 390 Milliarden EUR an Zuschüssen umfassen. Quelle: Bloomberg, Europäische Kommission



Klimaziele spielen eine entscheidende Rolle

Da das Paket darauf abzielt, die Erholung nach der Corona-Krise innerhalb der Europäischen Union voranzutreiben, sollte es nicht überraschen, dass Italien, der europäische Pandemie-Hotspot, das meiste Geld erhält. Das Mittelmeerland wird rund 82 Milliarden EUR in Form von Zuschüssen und 127 Milliarden EUR in Form von Darlehen erhalten. Bemerkenswert ist, dass etwa ein Drittel der Mittel im endgültigen Vorschlag auf die eine oder andere Weise an die Bekämpfung des Klimawandels gebunden ist, was es zum größten „grünen Konjunkturpaket" der Geschichte macht. 77,5 Milliarden EUR werden über Fonds mit festgelegter Zweckbestimmung verteilt, während der verbleibende Teil den EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird.

Während die Verhandlungen über den EU-Sanierungsfonds ein Schlüsselthema des jüngsten Gipfels waren, diskutierten die europäischen Staats- und Regierungschefs auch über den nächsten EU-Haushalt. Es wurde ein massives Budget in Höhe von 1,074 Billionen EUR für die nächsten sieben Jahre vereinbart. Das Budget wird sich auch auf „grüne Lösungen" konzentrieren, wie die Unterstützung nachhaltiger Energien und den Ausstieg aus der Kohleförderung.

Der Euro Stoxx 50 (EU50) erreichte ein neues Hoch in seinem Aufwärtstrend, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf den Sanierungsfonds geeinigt hatten. Die Bullen konnten die Gewinne jedoch nicht halten und der Kurs bildete innerhalb der Widerstandszone bei 3.400 Punkten ein Shooting Star aus. Ein Durchbruch unter die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals wäre ein Warnsignal. Quelle: xStation 5

Die europäischen Aktienmärkte reagierten sprunghaft auf die Nachrichten. Die Indizes aus Westeuropa wie der DE30, der EU50 oder der NED25 bewegten sich auf neue Hochs, wobei der deutsche Leitindex für 2020 sogar kurzzeitig wieder in der Gewinnzone gehandelt wurde. Der Aktienmarkt stieg, als die Europäische Union sich einig wurde und die Bedenken über ihre zukünftige Existenz beiseite schob. Betrachtet man andere Themen, so hat Europa die erste Pandemiewelle recht gut bewältigt und scheint besser als beispielsweise die Vereinigten Staaten auf die mögliche zweite Infektionswelle im Herbst oder Winter vorbereitet zu sein.

Die Verknüpfung der Mittel mit Klimaschutzzielen bedeutet, dass die Europäische Union weiterhin ein freundliches Umfeld für „grüne" Projekte schaffen wird. Dies stellt eine Chance für europäische Firmen dar, die in der Produktion von Elektrofahrzeugen oder der Entwicklung von Solar- oder Windparks tätig sind. Beachten Sie, dass einige Länder, wie z.B. Deutschland, bereits Subventionen für Elektroautos als Teil ihrer eigenen Konjunkturprogramme anbieten.

Auch der Euro erholte sich, nachdem sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf den Sanierungsfonds geeinigt hatten. EURUSD stieg über das Hoch vom März bei 1,15 und erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2018. Das Paar testet derzeit den Widerstand bei der Fibonacci-Erweiterung von 161,8% der jüngsten Korrektur (1,1580). Quelle: xStation 5



