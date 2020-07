One Group: Neuer Partner und erweiterte Produktpalette

Wer kurzfristig in deutsche Wohnimmobilien investieren möchte, kommt an der ProReal-Serie der Hamburger One Group kaum vorbei. Jetzt vermeldet die Gesellschaft eine neue strategische Partnerschaft mit Soravia.

Kurze Laufzeiten, gute Zinsaussichten, starke Projektpartner: Die Hamburger One Group hat mit ihrer ProReal-Serie den Markt für deutsche Wohnimmobilien für zahlreiche Privatanleger investierbar gemacht. Statt in Bestandsimmobilien setzt das Unternehmen allerdings auf die Entwicklung neuer Wohnungen – die Anleger werden somit direkt von Beginn der Wertschöpfungskette an den Ertragschancen beteiligt. Lange hatte man hierfür mit der Isaria zusammengearbeitet, die für eine stets gefüllte Projektpipeline sorgte.