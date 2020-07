In den letzten Tagen hat sich bei der Ballard Power Aktie ein kleiner charttechnischer Abwärtstrend aufgebaut. Die Konsolidierung nach der vorangegangenen Kursrallye der Brennstoffzellen-Aktie aus dem Bereich um 7 Dollar Mitte März auf bis zu 21,61 Dollar am 9. Juli machte eine Korrekturbewegung überfällig. Zwischenzeitlich rutschte der Aktienkurs des kanadischen Unternehmens an der NASDAQ bis auf 17,34 Dollar ab, die am 13. Juli ...