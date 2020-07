Bei SLM Solutions dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von SLM Solutions überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Fazit: Wie es bei SLM Solutions weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.