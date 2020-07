Bei der Baumot-Gruppe kündigen sich personelle Veränderungen im Vorstand an. Vorstandschef Marcus Hausser wird seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern und das Unternehmen verlassen. Stefan Beinkämpen, Vorstand und verantwortlich für die Bereiche PKW und Neue Produkte, soll den Vorsitz des Vorstands von Hausser übernehmen. Zudem will Baumot bis Jahresende eine weitere Person in den Vorstand berufen.„Im ...