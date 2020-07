Durch einen Auftritt des als antisemitisch und frauenfeindlich geltenden Rapper Farid Bang in einem offiziellen YouTube-Video der Stadt Düsseldorf ist deren Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) in die Kritik geraten. Die NRW-Amtisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sagte, die Aktion sei ein Affront gegen alle, die sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzten und „ein fatales Zeichen an das

Der Beitrag Düsseldorfs OB in Kritik: Offizielles Video mit antisemitischem Rapper Farid Bang erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.