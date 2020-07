„Northern Data – ein zwielichtiger Bitcoin-Mining-Host“ lautet die Überschrift des Artikels auf der Content-Plattform Medium vom vergangenen Mittwoch. Ausführlich erklärt ein anonymer Autor namens Ken L. darin, warum die deutsche Tech-Hoffnung – die kurz zuvor erst mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro zum Einhorn gekrönt wurde – nicht mehr als ein Krypto-Mining-Provider mit zu hohen Preisen sei.

Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Der Aktienkurs rauschte in den Tagen nach der Veröffentlichung fast 40 Prozent in den Keller. Das Unternehmen kontert mit einer kraftvollen Klarstellung und sogar die Financial Times berichtet über den Fall.