Columbia Threadneedle: Schifffahrtsbranche erfüllt Umwelt- und Sozialkriterien für ESG-Strategien

Dies sei zwar nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich, aber: „Letztlich zeigt sich eine Branche, die attraktive nachhaltige Anlagen bietet“, schreiben Benjamin Kelly, Senior Analyst im Bereich Global Research, und Ash Kelso, Head of Asset Management Infrastructure Investment, in einem aktuellen Kommentar.

Columbia Threadneedle ist bewusst, dass die Aufnahme des maritimen Sektors in einen verantwortungsvollen Anlageansatz oftmals in Frage gestellt wird. Die Kritik an der Schifffahrt beziehe sich zumeist auf ihr Emissionsprofil. „Dabei wies die Schifffahrt in der Vergangenheit stets eine der niedrigsten CO2-Intensitäten im Transportwesen auf, neben der Eisenbahn. So ist die Branche wesentlich CO2-effizienter als der Straßen- oder Lufttransport“, schreiben Kelly und Kelso. Zudem ergreife die Branche bereits Maßnahmen im Einklang mit dem Pariser Abkommen. „Hierzu zählen die angestrebte Senkung der jährlichen Summe der Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um mindestens 50 Prozent im Vergleich zu 2008 und anhaltende Bemühungen zur schrittweisen Eliminierung der Treibhausgas-Emissionen so schnell wie möglich in diesem Jahrhundert.“ Somit könne die Dekarbonisierung der Schifffahrt für die weltweite Energiewende wegweisend sein.

Darüber hinaus ist Columbia Threadneedle der Meinung, dass die Schifffahrtsbranche von Natur aus soziale Qualitäten aufweist. „Menschen verbinden und Zugang zu Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und Bildung schaffen – dies sind wichtige Bausteine für eine gut funktionierende Gesellschaft, und diese Bausteine liefert die Schifffahrt“, schreiben Kelly und Kelso. Außerhalb von Großstädten und großen Volkswirtschaften ermögliche der Seeverkehr die soziale Eingliederung, insbesondere von Inselbewohnern. „In solchen Fällen ist der soziale Wert unermesslich.“ Im Laufe der Covid-19-Pandemie sei dies noch offensichtlicher geworden, da die Branche die Menschen mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern versorgt.