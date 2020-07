FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sorgten für Verunsicherung und stützten die als sicher geltenden Anleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,31 Prozent auf 176,90 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,50 Prozent.

Die USA haben die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch vor der Presse in Peking von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt". Die Schließung des Konsulats begründete US-Außenminister Mike Pompeo mit dem Diebstahl geistigen Eigentums. China stehle dies bereits seit langem sowohl in Amerika als auch in Europa, sagte Pompeo bei einem Besuch in Kopenhagen. Dies koste Hunderttausende Arbeitsplätze.

Besonders deutlich stiegen die Kurse italienischer Anleihen. Sie profitieren weiterhin von dem am Vortag von den EU-Staaten beschlossenen Finanzpaket. Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen fiel auf 1,03 Prozent. Dies ist der niedrigste Stand seit Anfang März./jsl/he