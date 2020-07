Das Musterdepot liegt wieder auf Kurs. Sowohl auf Vormonats- als auch Jahressicht konnte der DAX inzwischen als Benchmark übertroffen werden (DAX: +4,8% bzw. -2,5%; MD: +8,7% bzw. +5,4%). Ausschlaggebend dafür ist nicht zuletzt unser hohes Exposure im Edelmetallsektor, das es aktuell auf eine Quote von beinahe 40% am Gesamtdepot bringt. Der Beitrag Musterdepot SIW 30/2020 am 22.07.2020 erschien zuerst auf Smart Investor.