Die Aktienmärkte heute wenig bewegt im Vorfeld der nachbörslich kommenden Zahlen von Microsoft und Tesla. Auffallend aber ist, dass in den USA Insider (also Manager von Firmen) in bisher nur selten gesehenen Ausmaß ihre Aktien verkauft haben. Warum? Die Euphorie im Tech-Sektor ist ungebrochen (vor allem bei Privatinvestoren), daher werden die heutigen Zahlen von Microsoft und Tesla ein echter Lackmustest für die Aktienmärkte. Vor allem bei Tesla sind wieder Wunder-Zahle zu erwarten, denn es geht für Elon Musk um viel: er will Tesla in den S&P 500 bringen und muß dafür im abgelaufenen Quartal einen Gewinn ausweisen. Es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn die "kreative Buchhaltung" von Tesla das nicht schaffen würde..

Das Video "Warum verkaufen Insider?" sehen Sie hier..