Liebe Leserinnen und Leser,

richtig schnelles Geld verdienten Anleger mit der Cannabis-Aktie The Green Organic Dutchman im Juni 2018 nach dem Börsengang, +100% in 4 Wochen!

Doch das ist noch nichts im Vergleich zu den richtig großen Gewinnen, die dank der Cannabis-Legalisierung in Nordamerika möglich waren, wie zum Beispiel…

Sensationelle Gewinne, die so nur in den Geburtsjahren einer neuen Mega-Industrie möglich sind….

Heute sind beide genannten Unternehmen mehrere Milliarden schwer. Und damit fair bewertet.

Aber ich habe heute eine fantastische Nachricht für Sie:



Die Geschichte wird sich jetzt wiederholen –

und diesmal können Sie von Anfang an dabei sein!



Dazu müssen Sie auf dem Globus mit dem Finger von Kanada gen Süden reisen…in die USA! Hier sind die Bewertungen noch richtig niedrig – entsprechend groß ist Ihr Gewinn-Potenzial.

Da der US-amerikanische Cannabismarkt in diesem Jahr voraussichtlich 56 Milliarden US-Dollar erreichen wird , beginnen sich die Anleger für ein voraussichtlich robustes Wachstum in der Marihuana-Industrie zu positionieren.

Vor der Coronavirus-Pandemie verwendeten Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt CBD, um Angstzustände und Schmerzen zu lindern. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Zukunft des Virus und der Frage, ob sich die Situation jemals wieder normalisieren wird oder nicht, hat sich der CBD-Verbrauch verzehnfacht, sodass sich die Produzenten in diesem Ruhm aalen.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) sagt, dass die CBD-Branche in den letzten Jahren ein konstantes und signifikantes Wachstum verzeichnet hat.

Die Brightfield Group veröffentlichte Daten, aus denen hervorgeht, dass der CBD-Umsatz von 2018 bis 2019 um 500 Prozent gestiegen ist und dass der Markt auf dem richtigen Weg ist, bis 2023 auf 23,7 Milliarden US-Dollar zu wachsen.

Die Aktie mit vielleicht dem höchsten Gewinnpotenzial in den USA ist derzeit wohl:

CanFarma Hemp Products

WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9

Das junge Unternehmen verfügt über ein erfahrenes, hochkarätiges Management und konnte in der Testphase 2019 die eigenen Umsatzerwartungen weit übertreffen.

Im US-Bundesstaat New York, auf einer 55 Acres großen und lizenzierten Anbaufläche, produzierte das Unternehmen im Rahmen einer Testphase 128.000 Pfund Cannabis und lag damit mehr als 50% über dem Industriedurchschnitt.

Im Rahmen dieser Testphase hat CanaFarma einige Produkte im Juni 2019 auf den Markt gebracht und die eigenen Erwartungen mit einem Umsatz von USD 2.8 Millionen und monatlichen Umsätzen von zeitweise über USD 0.6 Millionen derart übertroffen, dass man das Marketing für die Testphase früher als geplant eingestellt hat.

Kein Wunder: Mit Frank Barone als neuen COO konnte CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) einen absoluten Pionier im nicht-traditionellen Marketing, einschließlich Social Media, SEO und Affiliate-Marketing gewinnen! Mit Senior Vice President Kirill-Chumenko hat man einen weiteren Pionier im Affiliate-Marketing im Management, was für die kommenden Marketing- und Verkaufsaktivitäten kein Nachteil sein wird.

Canafarma setzt auf innovative Produkte für jeden Lebensstil

Das Produktportfolio enthält aktuell sieben Einzelartikel, welche auch im Handel erhältlich sind:

Der mit Hanf-Öl versetzte Kaugummi „Yooforic“ ist derzeit das Flaggschiff-Produkt der Gesellschaft.

Die Nachbestellrate liegt bei diesem Produkt bei sensationellen 70%! Mehr als 300 Bestellungen pro Tag (!) gingen bei CanaFarma ein!

Eine große Rolle spielt da sicherlich auch der Werbespot mit Rapper Sean Paul:

Ein weiterer guter Grund für die hohe Nachbestellrate ist sicherlich die sehr, sehr hohe Absorptionsrate!

Klinische Tests bestätigen die sehr hohe Absorptionsrate der Yooforic Kaugummis von unglaublichen 84%!

Absorptionsrate?

Die Absorptionsrate sagt aus, welche Menge des zugeführten Produkts tatsächlich vom körpereigenen Endocannabinoid System aufgenommen und verarbeitet werden kann.

Yooforic setzt auf die die höchste Absorptionsrate der gesamten CBD-Industrie!

CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) erweitert sein Produkt Portfolio stetig, so verkündete man Mitte Juni die Einführung von zwei neuen Kaugummisorten, um dann eine Woche später nochmals drei neue Sorten anzukünden!

Im April hat CanaFarma Hemp Products unter dem „Yooforic“-Brand eine Creme auf Hanföl-Basis auf den Markt gebracht, weitere Produkte sollen noch in diesem Halbjahr folgen.

Spektakuläres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

Mit Proactive Research hat Anfang Mai ein erstes Researchhaus das Coverage für CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) aufgenommen und die Highlights aus der 13-seitigen Studie möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:

Das entspricht einem Gewinnanstieg auf USD 35 Millionen bzw. USD 0.18 je Aktie per 2023, was einem KGV von 4 entspricht.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Sollte CanaFarma auch nur ansatzweise diese Forecasts erreichen – und die bisherigen Erfolge des Managements sprechen dafür – wäre die Aktie mehr als nur ein Schnäppchen!

Die Analysten von Proactive Research bezeichnen die Bewertung der Aktie in ihrem Research Report als „undemanding“ – anspruchslos.

Den vollständigen Report von Proactive Research können Sie hier einsehen.

Cannabis in der EU wird bis 2028 ein 100 Milliarden-Markt.

Bis 2028 wird Europa mit rund 115,7 Milliarden Euro der größte Cannabismarkt der Welt sein. Europas Potenzial liegt bei über 750 Millionen Menschen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die USA und Kanada zusammengenommen.

Trotz dieses Megapotenzials gibt es eine Herausforderung, die verhindert, dass sich jedes Unternehmen einfach so ein Stück vom Kuchen abschneiden kann.

Aufgrund der strengen rechtlichen Rahmenbedingungen, der komplexen Lizenz- und Handelsanforderungen und der kulturellen und gesellschaftlichen Nuancen rund um den Cannabiskonsum ist der europäische Markt einer der schwierigsten Märkte der Welt.

Durch die exklusive Erfüllungs- und Produktionsvereinbarung für Europa mit der Nutracosmetic GmbH aus Bernau (Deutschland) hat CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) schon jetzt einen enormen Wettbewerbsvorteil:

Für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz sowie CanaFarmas Handelsbeziehung mit Amazon wird Nutracosmetic Tochtergesellschaft Brandics GmbH zuständig sein.

Die Nutracosmetic Srl, mit Sitz in Verona (Italien), betreut hingegen die Lieferungen nach Südeuropa und Südamerika.

CanaFarma wird als einziger Hanfkunde von Nutracosmetic auftreten und Nutracosmetic ist für CanaFarma der perfekte Partner, um sein globales Vertriebsnetz auszubauen.

Eine typische Win-Win-Situation!

CanaFarma im Vergleich unglaublich günstig

Wie Sie nun erfahren haben, könnte CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) schon in 2020 über 90 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen!

Zum Vergleich: Das entspricht rund einem Viertel des aktuellen 12-Monatsumsatzes von Aurora Cannabis (knapp 360 Mio. US-Dollar).

Aurora Cannabis kommt damit derzeit auf eine Bewertung von 1,6 Milliarden – oder 1.600 Millionen – kanadische Dollar.

CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) ist dagegen mit 144,23 Millionen CAD nur einen Bruchteil von Aurora Cannabis wert.

Genau wegen solcher Bewertungsunterschiede sollten Sie noch heute in CanaFarma investieren. Lange werden diese gravierenden Unterschiede nicht mehr halten, da sind wir uns sicher.

Außerdem ist der Zeitpunkt für einen Einstieg sehr günstig. Sehen Sie selbst:

Nach längerer Abwärts- und Seitwärtsbewegung ist die Aktie nun reif für einen Ausbruch. Die guten Nachrichten der letzten Wochen lassen für uns nur einen Schluss zu. Dieser Ausbruch wird nicht nach unten, sondern nach OBEN erfolgen.

Dann ist der Weg für mindestens 750% Kursgewinn frei!

Die Fortschritte sind bezogen auf die Marktkapitalisierung von nur etwa 144 Mio. Euro riesig und das Tempo des Geschäftswachstums atemberaubend und erinnert viel mehr an einen Milliardenkonzern wie Canopy Groth oder Aurora Cannabis, statt an einen dynamischen Small-Cap.

Nutzen Sie diese Chance auf 750% Gewinn und steigen Sie auch noch heute mit einer ersten Position bei CanaFarma Hemp Products (WKN: A2P0WJ | Symbol: 4K9) ein.

Spekulative Grüße aus der

420stocks.net Redaktion

Disclaimer

Risikohinweis

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media Limited/420stocks.net („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen CanaFarma Hemp Products wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Der Vermittler hält Aktien und könnte in den kommenden Tagen weitere Aktien hinzukaufen und dann höhere Kurse nutzen um selbige zu verkaufen, hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)203695 5760

E-Mail: info@420stocks.net

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Alexander Sippli