Wertpapiere des deutschen Chipherstellers Infineon unterliegen einer sehr hohen Volatilität, seit Oktober 2018 nimmt diese immer größere Züge an. Hierdurch ergibt sich aus technischer Sicht ein sich öffnender Keil, an den sich das Wertpapier vergleichsweise gut hält und dadurch die Auswertbarkeit enorm vereinfacht. Aktuell nähert sich die Aktie nun wieder der oberen Keilbegrenzung und dürfte an dieser Stelle auf Sicht von mehreren Wochen wieder zurückgeworfen werden. Das bietet auf der anderen Seite wieder verwertbare Handelsansätze.

Hohe Hürde voraus

Aufgrund der sich annähernden Keilbegrenzung um 24,00 Euro könnte es nach der vorausgegangenen Kursrallye seit Mitte März ratsam sein, sich Gedanken über einen Short-Ansatz zu machen. Ein Pullback scheint schon sehr bald wahrscheinlich, Abschläge auf 21,65 Euro, darunter sogar in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 18,90 Euro kämen nicht überraschend. Als Anlageinstrument können interessierte Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB5K72 zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich bei vollständiger Strategieumsetzung auf 220 Prozent. Überraschend käme dagegen ein nachhaltiger Ausbruch sowie direkter Durchmarsch über 25,00 Euro. Aber selbst in diesem Fall bliebe das Aufwärtspotenzial noch auf maximal 25,76 Euro und somit die Höchststände aus 2017/2018 begrenzt.