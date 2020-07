Nach einem Rekordhoch von 2.880 US-Dollar Ende Februar endete die vorausgegangene Rallyephase und mündete in einen Crash und Kurssturz auf 1.490 US-Dollar und der dortigen Unterstützung. Natürlich ist der heftige Ausverkauf dem Corona-Crash anzulasten, seither aber befindet sich das für die Industrie wichtige Metall Palladium wieder im Erholungsmodus und erreichte in den letzten Tagen einen Stand um 2.200 US-Dollar. Allerdings spielt sich das Kursgeschehen in einem regulären Aufwärtstrend ab, der naturgemäß von der Aktie verfolgt wird und somit die Erholung der letzten Wochen an der oberen Trendbegrenzung ein Ende finden könnte. Das auf Tagesbasis etablierte Doji bekräftigt sogar noch einen kurzfristigen Trendwechsel, der sich für entsprechende Investments anbieten würde.

Im Aufwärtstrend

Sollte sich tatsächlich im heutigen Handel eine Korrektur mit einem Rückfall unter 2.100 US-Dollar abzeichnen, findet Palladium um 2.000 US-Dollar, darunter an den beiden gleitenden Durchschnitten zwischen 1.957 und 1.980 US-Dollar Unterstützungen vor. Spätestens ab 1.900 US-Dollar dürften aber Bullen wieder durchgreifen und für eine Erholung sorgen. Wer sich kurzfristig an einem Short-Investment versuchen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP134C zurückgreifen. Die Situation gänzlich ins bullische drehen könnte dagegen nur ein nachhaltiger Kursanstieg über 2.220 Punkte. In diesem Fall wären direkte Kursgewinne an 2.300 und darüber in den Bereich um 2.400 US-Dollar vorstellbar.