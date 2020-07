CMC Espresso: Kein schöner Land im Auto-Sektor - bis auf Tesla

Erfahren Sie in diese Marktausblick, wie sich die Marktverhältnisse am Automobilmarkt gerade verändern.

Tesla klopft an die Tür des S&P 500 Index und legt den vierten Quartalsgewinn in Folge vor. Gleichzeitig meldet Daimler einen großen Verlust für das verganene Quartal, Audi sieht eine Rückkehr zu den alten Absatzzahlen vor der Pandemie erst in ein oder zwei Jahren. Deutlicher könnten sich die Trends am weltweiten Automobilmarkt nicht darstellen. Während die traditionellen Autobauer auf die Kostenbremse treten müssen scheint es gerade so, als würde Tesla die Schwerkraft besiegen und kündigt sogar ein neues Werk in den USA an. Tesla liefert disruptives und profitables Wachstum in einem Zukunftsmarkt, das ist genau das, was viele Anleger gerade suchen.

